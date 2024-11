Am Leipziger Landgericht wird am heutigen Montag der Prozess um eine Brandstiftung mit Todesfolge in Beilrode neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Sache zu neuer Verhandlung zurück verwiesen. Aus Sicht des BGH war das Urteil vom Oktober 2022 rechtsfehlerhaft und er hatte es deswegen teilweise aufgehoben.