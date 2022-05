Bei Dachdeckerarbeiten in der Gottschedstraße in der Leipziger Innenstadt ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der 47 Jahre alte Arbeiter in mehr als 20 Metern Höhe auf einer Hubbühne gestanden, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.