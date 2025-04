Zehn Monate nach einer tödlichen Messerattacke auf der Eisenbahnstraße in Leipzig beginnt nächste Woche Mittwoch am Leipziger Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 41 Jahre altem Mann Totschlag vor. Der Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft soll am 29. Juni 2024 gegen 1 Uhr nachts auf der Eisenbahnstraße einen Mann mit einem Messer attackiert haben. Das 48 Jahre alte Opfer wurde von Stichen in den Rücken sowie im Kopf getroffen und zunächst notoperiert. Er kam nicht mehr zu Bewusstsein und starb fünf Monate später im Dezember. Er war libyscher Staatsbürger.