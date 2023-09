In Leipzig ist gegen einen jungen Mann Haftbefehl erlassen worden. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei besteht gegen den 19-Jährigen dringender Tatverdacht des Mordes in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge sowie wegen Computerbetrugs. Sein Opfer, ein 25-Jähriger, war im Bereich eines maroden ehemaligen Speichergebäudes des Lindenauer Hafens von Zeugen am 27. Juli tot aufgefunden worden.