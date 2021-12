Im Fall des Tötungsdelikts vom Dienstag im Leipziger Stadtteil Lindenau hat es eine Festnahme gegeben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mitteilten, ist bereits am Dienstagabend ein 40 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen worden. Demnach soll es sich bei dem Mann um einen Bekannten des Opfers handeln. Die 43 Jahre alte Frau war am Dienstag in ihrer Wohnung im Leipziger Stadtteil Lindenau tot aufgefunden worden. Am Mittwoch wurde die Frau obduziert. Laut Staatsanwaltschaft wurde dabei der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts bestätigt.