Bei einem Wohnungsbrand in Leipzig ist in der Nacht zum Montag ein Mensch gestorben. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN sagte, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in der sechsten Etages eines Mehrfamilienhauses an der Eutritzscher Straße/Ecke Berliner Straße aus.