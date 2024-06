Eine Frau ist am Mittwoch in Taucha bei der Arbeit auf dem Feld ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie am Nachmittag einen Traktor gefahren. An diesem waren eine Erdwalze und eine Setzmaschine angehängt, auf der drei weitere Mitarbeiterinnen saßen. Die 27-Jährige überbrückte eine Sicherheitseinrichtung und ließ den Traktor allein weiterfahren, um den Kolleginnen hinten helfen zu können. Als sie nach hinten kletterte, rutschte die Frau nach bisherigen Erkenntnissen ab.