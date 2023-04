Bei einem Wohnungsbrand in Leipzig-Schönefeld ist am Dienstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Feuer in ihrer Wohnung ausgebrochen. Sie konnte sich noch auf den Balkon flüchten, brach dort aber tot zusammen. Vermutlich starb sie an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.