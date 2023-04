Bei einer Auseinandersetzung in der Leipziger Eisenbahnstraße ist am Sonntagnachmittag ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, starb er - trotz Notversorgung - wenig später im Krankenhaus. Nach ersten Informationen kam es an einem Café zu der Auseinandersetzung. An dem Streit sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein.

Die Polizei hatte den Ort des Geschehens abgesperrt. Bildrechte: xcitepress-Justin Vogel