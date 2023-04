Nach einem tödlichen Streit in einem Café in Leipzig hat die Polizei einen 65 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Mann soll einen 39-Jährigen am Sonntag im Streit lebensbedrohlich verletzt haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Opfer starb trotz Notversorgung wenig später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.