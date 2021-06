Am Sonnabend musste die Leipziger Feuerwehr zu einem Einsatz an den Kulkwitzer See ausrücken. Zeugen hatten am Morgen einen jungen Mann leblos im Wasser treibend entdeckt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den 20-Jährigen aber nicht mehr retten, er war bereits tot. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam auch ein Rechtsmediziner zum Einsatz.