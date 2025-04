Der Zwenkauer See ist der jüngste See im Leipziger Neuseenland. Bis 1999 war dort laut des Zwecksverband Planung und Erschließung "Neue Harth" Braunkohle abgebaut worden. Aus dem Restloch entstand ein See. In den Nachtstunden des 4. Juni 2013 bestätigte der Zwenkauer See seine Funktion als Hochwasserschutz-Element und half, eine Überflutung Leipzigs zu verhindern. Ein Jahr später wurde er zum ersten Mal für den Wassersport freigegeben.