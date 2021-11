Wenn viele Freizeitfahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind, müsse auch die Caravaning-Infrastruktur in Deutschland und Europa ausgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung der TC. Auf dem sogenannten Stellplatz-Gipfel wollen Stellplatzbetreiber und Branchenexperten über die Planung und Umsetzung von Wohnmobilstellplätzen in Kommunen oder auf privatem Gelände am Donnerstag diskutieren.