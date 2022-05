Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Tram-EM zurück in Leipzig. An diesem Sonnabend treffen sich Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer aus ganz Europa in der Messestadt, um herauszufinden, wer die oder der Beste auf der Schiene ist. 25 Teams aus 19 Ländern treten in sieben Disziplinen um den Pokal an. Ab 10:30 Uhr kann das Ereignis über Livestream verfolgt werden.