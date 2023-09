Die Sportbegeisterung ist in der Familie Bogen keine Seltenheit. Bereits die Eltern gingen als Hobby-Triathleten an ihre körperlichen Grenzen. "Wir sind beide durch unsere Eltern mit Triathlon und dem Sport aufgewachsen", sagt Bianca Bogen.

Trainiert wird vor allem in der Heimatstadt der Familie – im Auwald oder auf dem Damm Richtung Schkeuditz. Die Nähe zu seinen Freunden und seiner Familie in Leipzig schätze er sehr, sagt Rico Bogen. "Mir ist es wichtig, zu Hause zu sein." Während der Vorbereitung zur Triathlon-WM in Lathi war er zeitweise auch im Höhentrainingslager in den Alpen.