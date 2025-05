Wie komme ich zum Turnfest hin?

Der Ausrichter, der Deutsche Turnerbund (DTB) empfiehlt die Anreise mit der Deutschen Bahn. Teilweise halten die Züge (ICE, Regio- und S-Bahnen) direkt an der Leipziger Messe. Ansonsten gelangt man am besten mit der S-Bahn (S2, S5, S5X und S6) oder der Straßenbahn (Linie 16) zur Leipziger Messe. Für das Turnfest gilt ein Sonderfahrplan der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit zusätzlichen Linien und dichteren Takten bis in den späten Abend.

Mehrere Turnverbände in Süd- und Westdeutschland, zum Beispiel im Saarland und Baden-Württemberg, haben Sonderzüge organisiert, die am 28. Mai in Leipzig ankommen.

Turnfest-Teilnehmende erhalten mit der Festkarte automatisch ein Ticket für den Nahverkehr für den gebuchten Zeitraum. Auch die Eintrittskarten für Veranstaltungen sind am Tag der Veranstaltung ÖPNV-Fahrkarten. Damit kann man alle Straßenbahnen, Busse und S-Bahnen an dem Tag fahren (Tarifzone 110 Stadt Leipzig).

Zum Fahrplan der Leipziger Verkehrsbetriebe geht's hier entlang.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Wolfgang Kluge

An den fünf Tagen wird es Wettkämpfe in 23 verschiedenen Sportarten geben. Dazu gehören beispielsweise Gerätturnen und Trampolinturnen, Ballsportarten wie (Beach-)Volleyball, Zwei-Felder-Ballball und Prellball. Wettkämpfe im Bouldern oder 4XF Games (ein Kraft-Vierkampf) werden in Leipzig ausgetragen, dazu Sportarten wie Rope Skipping und Parkour gezeigt.