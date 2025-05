Im Stadtgeschichtlichen Museum erinnert die Kopie einer Bekanntmachung aus dem Jahr 1863 an das erste Turnfest, das Leipzig austragen durfte. Das Dokument belegt den Modus der Karten-Verkäufe, etwa die für "Festlichkeiten auf dem Festplatze".

Dietmar Schulze, für Sportgeschichte zuständiger Museologe, spricht ein Motiv für die Festvergabe an Leipzig an: 1863 ist es genau ein halbes Jahrhundert her, dass Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig eine vernichtende Niederlage erlitt. Deutschland steht am Vorabend dreier sogenannter Einigungskriege, von denen der dritte wieder gegen Frankreich geht – von Bismarck zielstrebig herbeiprovoziert.

Im Rückblick liest sich das Turnfest wie ein Fanal: Männer aus allen deutschen Ländern in Körperkraft vereint – im Blick die nationale Einheit, die wenige Jahre später unter Einsatz von viel Blut und Eisen tatsächlich geschmiedet wird.

Turnen "für das Vaterland"

In den Folgejahren ist die Wirtschaft wie entfesselt. Zahlreiche Unternehmen werden gegründet. Städte saugen Arbeitskräfte vom Lande auf wie ein Schwamm das Wasser – Leipzig boomt. Und viel der ihr zuwachsenden Energien fließt in den Sport, wie Schulze erzählt: Im gerade erst eröffneten Zoo etwa entsteht 1882 eine erste Radrennbahn.

Turnhallen schießen wie Pilze aus dem Boden. Pioniere unter Leipzigs Sportmanagern kommen auf eine clevere Geschäftsidee. Sie lassen Sportplätze errichten, die sie zeitbegrenzt an die vielen neuen Sportvereine vermieten. Darunter auch die ersten Fußballvereine, zu denen etwa der Verein Lipsia zählt, der sich 1893 gründete. Im gleichen Jahr entstanden auch die Sportbrüder Leipzig, mit denen der 1896 gegründete VfB Leipzig fusionierte. Im Jahr 1900 wurde – ebenfalls in Leipzig – der Deutsche Fußballbund aus der Taufe gehoben.

Anfang des 20. Jahrhunderts: Turnen im Geiste des Nationalismus

1913 findet wieder ein Turnfest in Leipzig statt. Und wieder weht der Geist des Nationalismus durch die Turner-Reihen, getragen von einem schwülstigen "Vaterland, nur Dir"! Erstmals steht Militär-Turnen auf dem Programm.

Ein Plakat zeigt einen Athleten mit entblößten, muskulösen Oberkörper in der Pose eines Kugelstoßers. Nur dass der Mann im Begriff ist, einen Felsbrocken gen Himmel zu stoßen, so als wollte er die Götter da oben das Fürchten lehren. Viele Steinstoßer lassen wenig später auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ihr Leben.

In der Zwischenkriegszeit wird ein neuer Heldentyp auf den Turnfesten wach: der des starken Arbeiters, der sich kämpferisch besingt, "Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will". Auf dem Fest 1922 dürfen erstmals Frauen turnen. Auf dem Programm stehen diesmal auch weniger militärisch anmutende Disziplinen: Reigenfahren, Kunstradfahren, Reigenschwimmen – sogar "Nacktturnen" wird vorgeführt. Das dann freilich doch nicht so ganz nackt sein darf – die Turner tragen Badehose.

Größenwahn zu DDR-Zeiten

Die nächsten Turnfeste in Leipzig stehen im Zeichen der DDR-Arbeiter- und Bauernmacht. Von 1956 an im neuen "Zentralstadion", einem bald legendären Kessel, in den 100.000 Menschen passen. Das Stadion ist ein Prestige-Bau.

Schultze erinnert: Von Baubeschluss bis zur Bauübergabe vergehen lediglich eineinhalb Jahre. Und die "Turn- und Sportfeste" sind Prestige-Veranstaltungen, perfekt inszeniert, auf der riesigen Ost-Tribüne effektvoll choreographiert "für Frieden und Sozialismus". Zum letzten Mal 1987, als der Sozialismus schon bröckelt.

Turnfest 2002: Show im vereinten Deutschland

Nur noch einmal trägt Leipzig seither wieder ein Turnfest aus, 2002 im nun geeinten Deutschland. Statt wie einst auf Propaganda konzentriert es sich allein auf Wettkampf, Show und Lehrvorführung. Leipzig will "Neues entdecken" und ist in freudvoller Erwartung einer Olympia-Bewerbung mit Kontra-Punkten durch Wave Gotik.