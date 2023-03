Im September 2022 war der angeklagte Foht einen sogenannten Deal mit der Siebenten Strafkammer am Landgericht Leipzig und der Staatsanwaltschaft Leipzig eingegangen. Für ein Geständnis wurde ihm eine Bewährungsstrafe zwischen zwölf und 21 Monaten Dauer zugesichert. Weil trotz seines Geständnisses für die Strafkammer noch viele Fragen offen blieben, wurden in dem Verfahren zahlreiche Zeugen vernommen, die in der Amtszeit Fohts seine Geschäftspartner waren. Zuletzt auch MDR-Intendantin Karola Wille.