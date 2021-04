In Leipzig haben Unbekannte Schmuck aus dem Schaufenster eines Juweliergeschäfts gestohlen. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass die bislang unbekannten Täter mit einem Pkw gegen 4 Uhr in die Schaufensterscheibe in der Petersstraße gefahren seien. Nachdem die Scheibe zertrümmert war, entwendeten sie Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Mit einem zweiten Pkw hätten die Täterinnen oder Täter den Tatort verlassen.