Eckehart Grundmann, Inhaber vom Café Grundmann, erzählt: "Das Wasser lief in strömen die Körnerstraße und die Schenkendorfstraße herab und hier auf die Kreuzung vor unserem Café. Das größere Problem war aber, dass das Wasser nicht nur nicht ablief, sondern auch Regen- und Abwasser aus der Kanalisation hochgedrückt wurden ... zusammen mit allem was dazu gehört."

Ab wann wird von Starkregen gesprochen? Von Starkregen spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD), wenn mehr als 15 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde herunterkommen. Ebenso spricht der DWD von Starkregen, wenn mehr als 20 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden abregnen. Deutscher Wetterdienst (DWD)

Das Unwetter am Freitag sei schon etwas Besonderes gewesen, denn so groß sei das Abwasserproblem nur das letzte Mal vor rund zehn Jahren gewesen. Laut Grundmann staut sich das Wasser aber auch schon bei weniger starken Regenfällen vor dem Café: "In den letzten drei Wochen stand hier schon zwei Mal das Wasser auf der Kreuzung." Das Unwetter am vergangenen Freitag brachte in Leipzig zwischen 20 und 35 Liter Regen in weniger als einer Stunde und wird vom DWD damit als Starkregen eingestuft.

An bestimmten Stellen im Stadtgebiet kommt es immer wieder zu Überschwemmungen. Das liegt an verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Tieflagen, wenigen Abflussmöglichkeiten oder auch der Architektur der Kanalisation. Welche Gebiete besonders betroffen sind, zeigt eine Starkregengefahrenkarte der Stadt Leipzig. Die Karte illustriert, dass die Kreuzung vor dem Café Grundmann genau an so einem Hotspot liegt.

Bildrechte: MDR