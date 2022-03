Lebensmittelversorgung Ukraine-Tafel für Geflüchtete öffnet in Leipzig

In Leipzig hat sich zur Erstversorgung von Geflüchteten eine sogenannte Ukraine-Tafel gegründet. Seit Montagfrüh können in der Propsteigemeinde gegenüber dem Neuen Rathaus Lebensmittelspenden im Karton abgegeben werden. Das Angebot richtet sich an alle privat untergekommenen Flüchtlinge, die sich noch nicht registrieren konnten und damit auch keine Sozialleistungen erhalten. In Chat-Gruppen hatten einige von ihnen zuletzt über Hunger berichtet.