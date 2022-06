Notunterkunft: Aus dem Hotel in Zelte

Für einige der ukrainischen Flüchtlinge haben sich mittlerweile positive Lösungen gefunden: Oleksandra kam schwanger nach Deutschland, mit ihrer Mutter und ihrer Tochter. Sie wurden von der Landesdirektion in einen anderen Landkreis verlegt und sie haben eigenen Wohnraum gefunden. Swetlana kam mit ihrem Sohn ebenfalls in einen anderen Landkreis in Sachsen. Auch sie haben jetzt eine Wohnung.

Andere dagegen blieben in Leipzig, wurden aber von der Landesdirektion in die Verantwortung der Kommune, also der Stadt Leipzig, überstellt. Im Gegensatz zu Dresden hatte Leipzig keinen Aufnahmestopp erklärt. Dennoch ist Leipzig so überlastet, dass jene Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt in Notunterkünften leben – in Zelten, aufgestellt unter einem alten DDR-Flieger.