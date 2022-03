Tiere brauchen Tollwutschutz

In der Europäischen Union gelten für Hunde, Katzen und Frettchen, die aus Drittländern wie der Ukraine, einreisen, tierseuchenrechtliche Bestimmungen zum Schutz gegen Tollwut.

Die Krankheit ist In der Ukraine noch nicht ausgerottet. Deshalb müssen die genannten Arten geimpft werden und eigentlich auch in eine dreiwöchige Quarantäne. Letzteres ist jedoch unter den Bedingungen in den Flüchtlingsunterkünften nicht möglich. Viele der Tiere müssen die Quarantäne in den örtlichen Tierheimen verbringen. Werden Geflüchtete privat untergebracht, dürfen deren Haustiere 21 Tage keinen Kontakt zu anderen Tieren haben. Katzen müssen drin bleiben und Hunde dürfen nur an der kurzen Leine Gassi geführt werden.

Bundesminister wird um Hilfe gebeten

In einem offenen Brief hat der Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir geschrieben. Darin schildert der Verband die Notlage seiner Mitglieder, die seit Kriegsbeginn in der Ukraine die Kosten für die Behandlung der Tiere weitestgehend selbst übernehmen.