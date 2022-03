Mit dem Umzug der Ukrainerinnen und Ukrainer nach Mockau wird die Unterkunft in der Messe vorerst geschlossen. Die Neuankömmlinge werden künftig vorrangig am Standort des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in der Delitzscher Straße registriert, da laut Landesamt in den Mockauer Unterkünften die notwendigen technischen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind.