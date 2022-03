Gespräche mit LWB

Neben der Erstaufnahmeeinrichtung in Mockau gibt es in Leipzig auch noch eine zweite in der Max-Liebermann-Straße, im Stadtteil Möckern. Diese sei aktuell mit etwa 500 Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zu etwa Dreiviertel ausgelastet. Um Geflüchtete in Wohnungen unterzubringen spreche die Stadt aktuell auch mit der Leipziger Wohnungsgesellschaft (LWB). "Wir können nicht abschätzen, wie viele Menschen zu uns kommen werden, aber wir bereiten uns auf einen großen Zustrom vor", sagte der Verwaltungsbürgermeister der Stadt, Ulrich Hörning.

In Leipzigs polnischer Partnerstadt Kraków (Krakau) soll ein Logistik-Kreuz entstehen. Von dort aus sollen die Sachspenden nach Lwiw (Lemberg) in die Ukraine gebracht werden. Die Messestadt nutze zudem ihre engen Kontakte in die Stadt Kiew, mit der Leipzig eine mehr als 60 Jahre dauernde Partnerschaft verbindet. "Es ist wichtig, dass die europäischen Städte jetzt zusammenhalten und der Ukraine helfen", sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Unterdessen erreichen Leipzig auch Hilfegesuche direkt aus der Ukraine und aus den angrenzenden Ländern. Die Branddirektion Leipzig spendet unter anderem Stromerzeuger und Brauchwasserbehälter an die Slowakei sowie drei ausgemusterte Löschfahrzeuge an die Republik Moldau, wie es hieß.

Wie in Leipzig ist auch in der Partnerstadt Hannover die Spendenbereitschaft der Bürger groß. Vor dem Fußballspiel Hannover 96 gegen RB Leipzig diese Woche wurden kilo- und kistenweise Hilfsgüter abgegeben. Bildrechte: dpa

Die L-Gruppe, das sind die Leipziger Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, Wasserwerke und Sportbäder, haben in Kooperation mit der Stadt inzwischen ein Spendenkonto und eine Crowdfunding-Seite eingerichtet. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.