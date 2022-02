Die Artisten der Gruppe "Mystery of Ocean" proben für den Auftritt am Nachmittag. Mit ruhigen Händen klettern sie übereinander und bilden eine sechs Meter hohe Pyramide unter dem Dach des Zirkuszeltes. Zum Abschluss macht Sergej in schwindelerregender Höhe noch einen Handstand auf dem Kopf seines Partners Viktor. Kein Zweifel - die vier Akrobaten sind Profis, haben Auszeichnungen in der ganzen Welt gewonnen.