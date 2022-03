Weil Kabelbäume fehlen, die von einem Zulieferer aus der Ukraine kommen, könnten die Modelle nur im Einschichtbetrieb betrieben werden, hieß es. "Wir haben im Werk in Leipzig 5.300 BMW-Mitarbeiter, von denen sind rund 2.000 betroffen", so der Unternehmenssprecher. Die Regelung sei so, dass die Mitarbeitenden zunächst ihre Arbeitszeitkonten ausschöpfen und erst dann werde Kurzarbeit beantragt.



Mit gedrosselter Produktion würden insgesamt pro Tag 500 Autos der beiden Modelreihen gebaut - und damit die Hälfte der sonst üblichen Menge im Leipziger Werk, hieß es.