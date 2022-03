Die rechte Szene in Deutschland ist aus Sicht des Leipziger Rechtsextremismus-Forschers Johannes Kiess in der Haltung zum Ukrainekrieg gespalten. Bei einigen Teilen der Neonazi-Szene sei ein klares Bekenntnis zur Ukraine zu beobachten, sagt der Wissenschaftler am Else-Frenkel-Brunswik-Institut für Demokratieforschung. "Zugespitzt sehen sie im massiven ukrainischen Widerstand die Verteidigung des Abendlandes vor den russischen Barbaren", so Kiess weiter.