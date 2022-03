Mittagspause in der Kurt-Masur-Grundschule in Leipzig: Während die einen noch Spaghetti essen, spielen zwei Jungs am Kickertisch im Nebenraum. An den Wänden hängen Friedenstauben, auch Spendenaufrufe für die Ukraine.

Die Schulleitung überlegt, wie der Alltag mit geflüchteten Kindern aus der Ukraine hier aussehen kann – vor allem über das Fach "Deutsch als Zweitsprache", kurz DAZ, sagt die stellvertretende Schulleiterin Christiane Dubiel. "Wir würden sie in Klassen geben entsprechend ihres Alters, wo entsprechend ukrainisch sprechende Kinder schon sind. Um einfach ein Patensystem aufzubauen, die Kinder zu unterstützen, hier in unserer Schule anzukommen. Und wir haben die Idee, dann mit unseren DAZ-Lehrerinnen so einen Crash-Kurs Deutsch zu etablieren, damit sich Kinder die Basis in Deutsch erarbeiten, um das in ihren Klassen dann miteinander zu erleben."