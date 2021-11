Gräser, Polsterpflanzen und Sukkulenten zieren das begrünte Dach auf der Kita Gohliser Straße in Leipzig.

Gräser, Polsterpflanzen und Sukkulenten zieren das begrünte Dach auf der Kita Gohliser Straße in Leipzig. Bildrechte: M.Ueberham / UfZ

Auf dem Dach von Familie Sitte ist mächtig was los: Es summt und brummt, im Frühjahr leuchtet es grün, im Herbst dominieren warme Brauntöne. Ihr sogenanntes extensives Gründach soll Vorbild für möglichst viele Leipziger sein. Deshalb hat Thomas Sitte am Dienstag den Leipziger Gründachpreis 2021 entgegen genommen. Christiane Kawe vom Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig ist begeistert.

Ich fand das sehr beeindruckend, dass Sie das Modellgründach im Botanischen Garten zum Anlass genommen haben, Ihr Dach, auf das Sie immer geguckt haben und das Sie immer störte, weil es so leblos und grau aussah, in Eigenleistung komplett zu planen und auszuführen. Das ist bei 20 Quadratmetern schon eine Leistung.

Ebenfalls eine Auszeichnung bekam der 250 Quadratmeter große Dachgarten auf dem Seniorenwohnsitz in der Steinstraße. Die Fläche über dem Parkdeck ist ein Garten mit Bänken, Pergola und begrünten Flächen. "Dieser kleine Garten dient als Begegnungsfläche für die Senioren, die in dem Haus in der Steinstraße wohnen", sagte Christiane Kawe und werte den Dachgarten als "ein sehr schönes Beispiel, wie Intensivbegrünung aussehen kann".