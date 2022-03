Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Unesco Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) wurde am 16. November 1945 gegründet. Die Unesco will die Zusammenarbeit zwischen den Völkern fördern, um Frieden und Sicherheit zu wahren. Durch die Beiträge der 193 Mitgliedsstaaten werden Projekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation finanziert. Dazu gehören auch Projekte an Schulen. Die Paul-Robeson-Schule in Leipzig ist seit 1987 eine Unesco-Projektschule. unesco.de/ueber-uns/ueber-die-uneso