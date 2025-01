Bei einem Unfall mit zwei Autos ist am Sonntagmorgen in Leipzig hoher Sachschaden entstanden. Laut Polizei fuhr eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem Seat Leon auf der Pfaffendorfer Straße. Ein BMW prallte auf Höhe der Einmündung Uferstraße mit dem Seat zusammen. "Durch den Zusammenstoß fuhr der BMW gegen ein auf dem Gehweg abgestelltes Fahrrad und in die Schaufensterscheibe eines Nagelstudios in der Pfaffendorfer Straße", beschreibt die Polizei den Ablauf. Verletzt wurde niemand.