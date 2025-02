Bei einem Unfall sind am Sonnabendnachmittag auf der A9 mehrere Menschen verletzt worden. Wie Reporter unter Berufung auf die Polizei berichten, stießen am Schkeuditzer Kreuz zwei Fahrzeuge bei hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur zusammen.

Beide Fahrer hätten die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und seien in die Leitplanke gefahren. Eines des Fahrzeuge überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beim anderen Auto wurde die Frontfläche schwer beschädigt. Den Angaben zufolge wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Menschen verletzt.



Die Autobahn war auch am Abend noch gesperrt. Der Verkehr in Richtung München wird auf die A14 abgeleitet.