Die Polizei in Leipzig sucht nach dem Verursacher eines mutmaßlichen Unfalls mit Fahrerflucht. Nach Behördenangaben fuhr der Unbekannte am Montagabend im Stadtteil Sellerhausen zwei Fußgänger an. Zeugen zufolge hatte er kurz zuvor noch Personen aus seinem Fahrzeug steigen lassen und gab dann Vollgas. Ohne zu bremsen sei er mit zwei Männern zusammengestoßen, die gerade die Straße überquerten und ohne anzuhalten weitergefahren.