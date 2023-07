Bei einem Unfall in Leipzig sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist eine Frau am Montagmorgen mit ihrem Auto auf der Zwickauer Straße in Höhe Dankwartstraße gegen mehrere Baucontainer geprallt.

Eine psychisch auffällige Frau hat in der Zwickauer Straße nicht nur an diesen Baucontainern einen Sachschaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Bildrechte: News5