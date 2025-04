Am Mittwochabend ist ein Junge in Leipzig bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieg der Achtjährige aus einer Straßenbahn an der Endhaltestelle Wahren aus. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Die 59 Jahre alte Autofahrerin war demnach in selber Richtung unterwegs wie die Straßenbahn. Der verletzte Junge musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.