Wie die Polizei mitteilte, war der 63-jährige Fahrer des Sattelzuges auf der Autobahn 14 in Richtung Magdeburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Ost und Leipzig-Nordost kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Der Laster geriet in den Straßengraben und kippte auf die linke Seite. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Nach Reporterangaben hatte der griechische Sattelschlepper Peperoni geladen.