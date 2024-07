In Leipzig ist am Donnerstagvormittag eine junge Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall im Petersteinweg in Höhe des Leuschnerplatzes in Richtung Innenstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Lkw-Fahrer die Frau, als er von der mittleren auf die Rechtsabbiegespur wechseln wollte. Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Derzeit ist die Unfallstelle voll gesperrt.