Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 33 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag von einem Lkw erfasst worden, als dessen Fahrerin von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechseln wollte. Dabei habe sie den dazwischenliegenden, markierten Radstreifen überfahren. Die 33-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Gegen die 25 Jahre alte Fahrerin des Lastwagens wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen.