Wie die Polizei mitteilte, fuhr in der vergangenen Nacht der 51 Jahre alte Fahrer eines beladenen Autotransporters auf der A14 in Fahrtrichtung Dresden. Am Schkeuditzer Kreuz wollte er auf die A9 in Fahrtrichtung München auffahren. Am Ende des Einfädelungsstreifens ließ der 51-Jährige noch ein Auto passieren, das auf der Hauptfahrbahn fuhr. Allerdings endete der Einfädelungsstreifen und der Fahrer fuhr auf den vom Regen aufgeweichte Randstreifen. Zurück auf die Autobahn schaffte er es nicht mehr.