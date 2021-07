Am Donnerstagnachmittag ist an der Zentralhaltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof ein 71 Jahre alter Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei so stark verletzt, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Den Angaben zufolge kam der Mann vom Hauptbahnhof und überquerte die Gleise in Richtung Innenstadt. Dabei wurde er von einer Bahn erfasst.