Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Pegau ist eine 70 Jahre alte Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Martin-Luther-Platz. Die Frau war mit ihren Rad vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren und wurde dabei von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst, so ein Polizeisprecher. Die 70-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 87 Jahre alte Autofahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung in Folge eines Verkehrsunfalls.