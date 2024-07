Nach einem Unfall an der Haltestelle Adler im Leipziger Westen ist ein 63-Jähriger im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstag auf der Antonienstraße vor den Bus gelaufen. Laut Polizei hat der Fußgänger offenbar nicht auf den Verkehr geachtet.