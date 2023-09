Auf der Bundesstraße 2 im Landkreis Leipzig hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall mit drei Todesopfern ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Volkswagen auf der B2 kurz nach 14 Uhr zwei Lkw überholt. Ein ihm entgegenkommendes Auto musste ausweichen und bremste, informierte die Polizei. Ein Trabant dahinter habe auch noch versucht auszuweichen, stieß jedoch mit dem entgegenkommenden VW zusammen und fing Feuer. Die drei Insassen des Trabants starben noch an der Unfallstelle. Die Identität der Opfer war am Freitagnachmittag noch unklar.