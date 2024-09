Ein Mann hat mit seinem Auto beim Rangieren in einer Waschstraße in Leipzig-Neulindenau einen großen Schaden verursacht. Laut Polizei war der 70-Jährige mit seinem Jaguar am Montagvormittag gerade noch durch das sich schon schließende Tor der Waschanlage gefahren. Dabei schob er einen vor ihm befindlichen Wagen aus der Waschstraße heraus und gegen einen Mülleimer. Zugleich wurden in der Waschstraße Bürsten und Walzen beschädigt.