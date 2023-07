Mehrere Personen würden an der Hochschule nicht nur im Rechenzentrum, sondern fakultätenübergreifend an Fragen der digitalen Sicherheit arbeiten. Die meisten dieser Personen seien nicht ausschließlich für IT-Sicherheit zuständig, erklärt Walther. Wie viel die Uni für ein sicheres, digitales Netz an Geldern ausgibt, werde bei den Uni-Ausgaben nicht einzeln aufgeführt und könne nicht beziffert werden, sagt Walther. Deswegen seien auch keine genauen Angaben möglich, was künftig investiert werden müsse.

Aber es sei bereits investiert worden: "In Anbetracht der Zunahme von Cyber-Angriffen gab es in den vergangenen Jahren höhere finanzielle und auch personelle Unterstützung." Nach eigenen Angaben arbeite die Uni Leipzig dazu auch mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) und den sächsischen Hochschulen aktuell an einer "Strategie der digitalen Transformation im Hochschulbereich".

Von hochschulweiter IT-Sicherheit weit entfernt