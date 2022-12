Die Leitung der Universität sei nach wie vor an einer friedlichen Lösung mit der Klimagruppe interessiert, so Heckmann. Eine Räumung des Hörsaals werde aktuell weder geplant, noch vorbereitet. Am Mittwochnachmittag sollen weitere Gespräche mit den Demonstrierenden laufen. Es werde über eine gemeinsame Erklärung zwischen Vertretern des Klimaprotests und der Universität verhandelt, so Uni-Sprecher Heckmann.