Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert fünf Forschungsprojekte sächsischer Universitäten. Wie das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus bekannt gab, erhalten die Forschungsvorhaben, die die Universitäten in Leipzig und Dresden mit ihren Partnern an anderen Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen umsetzen, insgesamt knapp 50 Millionen Euro.

So soll unter anderem die Adipositas-Forschungder Universität Leipzig für weitere dreieinhalb Jahre gefördert werden. Ab Juli 2021 fließen rund 13 Millionen Euro in das Prestigeprojekt der Medizinischen Fakultät.

Die Verbreitung von Adipositas, also starkem Übergewicht, hat in den vergangenen Jahren weltweit extrem zugenommen. Laut WHO hat sich der Anteil an übergewichtigen Menschen seit 1975 fast verdoppelt. In Deutschland liegt der Anteil bei etwa 24 Prozent der Erwachsenen und stellt eine große Herausforderung für das Gesundheitswesen und die Gesellschaft dar. "Die Verlängerung des Sonderforschungsbereichs ist ein wichtiges Signal für die Universität", sagte Rektorin Beate Schücking, "denn das Thema Zivilisationskrankheiten steht im Mittelpunkt eines unserer Profilbereiche in der Forschung."