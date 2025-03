All das führe ihn auch zu existenziellen Fragen wie: "Was macht das mit mir? Welche Rolle muss ich erfüllen? Welche Aufgaben habe ich noch? Was passiert mit der Lehre? Werde ich ersetzt?" Angst machten Meynhardt diese Fragen nicht. Denn es gebe so viele Anwendungsmöglichkeiten und Chancen zu entdecken. Kollegen rät er zu mehr Mut: "Es nützt nichts, am Rand zu sitzen. Lieber rauf aufs Spielfeld und Erfahrungen machen, auch wenn es Verunsicherungen gibt."