Insgesamt acht ehemalige Geschäftsführer wurden den Angaben zufolge zu einer Geldstrafe verurteilt. Diese liegen laut Staatsanwaltschaft im Bereich von 7.200 bis 100.000 Euro. In zwei Fällen hat es neben dem Schuldspruch eine Verwarnung gegeben - allerdings im Endeffekt ebenfalls keine Verurteilung. Die Verhängung einer Strafe sei entbehrlich gewesen, hieß es.

Bei acht weiteren Geschäftsführern hat die Staatsanwaltschaft aufgrund der Geringfügigkeit der Schuld nach eigenen Angaben gar nicht erst Anklage erhoben. Gegen Zahlung einer Geldauflage habe man mit Zustimmung des Amtsgerichts davon abgesehen und das Verfahren eingestellt. Die Geschäftsführer mussten dabei laut Staatsanwaltschaft Beträge zwischen 1.000 und 22.000 Euro zahlen. Das Geld sei an gemeinnützige Einrichtungen geflossen. In drei weiteren Fällen wurde das Verfahren ebenfalls eingestellt, da die Ermittlungen den Tatverdacht nicht erhärten konnten.

Nur eine Woche nach dem Absturz der Unister-Gründer Thomas W. und Oliver S. am 14. Juli 2016 in den slowenischen Alpen war ein Insolvenzverfahren für die Konzernspitze von Unister beantragt worden. In der Folge gingen auch die weiteren zu Unister gehörenden Gesellschaften insolvent. Im Zuge des Insolvenzverfahrens stellte sich heraus, dass die wirtschaftliche Krise im Unister-Konzern schon vor längerer Zeit eingetreten war. Die Staatsanwaltschaft Leipzig leitete deshalb Verfahren gegen 19 Geschäftsführer von insgesamt 26 Gesellschaften aus dem Unister-Konzern ein, unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Verletzung von Buchführungspflichten.